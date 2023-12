Condanna a 6 anni e 9 mesi per medico di Sulmona: peculato e concussione in caso di flebo a pagamento

Tre episodi finiti in un unico procedimento penale, per uno dei quali il medico era stato arrestato e sospeso dall'esercizio della professione

Il Tribunale di Sulmona ha emesso una sentenza di sei anni e nove mesi di reclusione nei confronti di un medico della zona, riconosciuto colpevole di peculato e concussione in relazione a una pratica illecita di flebo a pagamento. Il medico è stato inoltre colpito da interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione quinquennale dall'esercizio della professione, e dovrà risarcire le parti civili con una somma ancora da determinare.

I fatti risalgono al 2021, quando il professionista avrebbe abusato dei suoi poteri, proponendo a due anziani pazienti un trattamento domiciliare composto da dieci flebo di un costoso farmaco, richiedendo un pagamento di 1500 euro.

Una denuncia simile è giunta da un altro anziano coinvolto nello stesso procedimento penale. Il medico, sospeso dall'esercizio della professione dopo l'arresto, è stato riconosciuto colpevole anche per un episodio in cui si sarebbe appropriato di siringhe e medicinali dal pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, per un valore di 150 euro, al fine di prestare servizi a domicilio ad una paziente oncologica in cambio di 230 euro.