Bellante, arrestato per droga un 22enne albanese grazie a una segnalazione su YouPol

Il giovane colto in flagranza mentre cercava di ingerire cocaina: 20 dosi e materiale per il confezionamento sequestrati

Una segnalazione dei cittadini tramite l’app YouPol ha permesso alla Squadra Mobile di Teramo di arrestare un giovane albanese di 22 anni, residente a Bellante Stazione, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto ieri, 7 gennaio, nell’ambito di un servizio mirato a verificare quanto segnalato dalla cittadinanza.

Il ragazzo, bloccato vicino alla propria abitazione, ha tentato invano di ingoiare tre involucri di cocaina, ma gli agenti lo hanno fermato in tempo. Durante la perquisizione, estesa a casa e auto, sono state recuperate altre 17 dosi di cocaina, nascoste nel terriccio dei vasi sulle scale dell’abitazione, insieme a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Secondo l’accusa, la droga era pronta per la vendita.

Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari, misura confermata in sede di udienza di convalida. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, sia tramite numero di emergenza che attraverso l’app YouPol.

Come è noto, l’app Youpol, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store per smartphone, tablet e computer, consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative della Questure. L’app Youpol non sostituisce il numero di emergenza, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.