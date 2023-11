Avezzano, truffa ai danni di un'anziana, arrestata dalla Polizia di Stato una donna campana

La tecnica è sempre la stessa, quella del falso incidente stradale accaduto ad un parente con un finto avvocato che contatta la malcapitata al telefono chiedendo soldi o preziosi

Gli uomini del Commissariato di Avezzano hanno arrestato di una donna di circa cinquantanni, proveniente dalla Campania, con precedenti di polizia specifici, colta nella flagranza del tentativo di truffa aggravata ai danni di una donna di circa settantanni.

La vittima residente ad Avezzano è stata contattata al telefono di casa da un interlocutore, senza inflessione dialettale e con un lessico professionale il quale, qualificatosi come avvocato, le annunciava che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale causando la morte di una persona e che pertanto rischiava la galera, aggiungendo alla malcapitata che di lì a poco sarebbe stata chiamata dai Carabinieri. La vittima ha immediatamente raccontato tutto al marito il quale, insospettito, ha chiamato la Polizia di Stato, così subito la squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha inviato sul posto alcuni agenti intuendo che la situazione era riconducibile ad un tentativo di truffa ai danni di persone anziane.

Nel frattempo la signora è stata contattata sul telefono dal finto Carabiniere che riproponendo all’anziana donna la storia insisteva sul pericolo che stava correndo il figlio con la probabilità di finire in carcere, esortandola per evitare ciò, il pagamento di una somma di novemila euro come provvisionale. Non avendo però la disponibilità di tutto quel denaro, la vittima ha accettao di reperire e consegnare anche oggetti di valore. Durante il colloquio telefonico, durato alcuni minuti, il truffatore si è persino fatto indicare gli oggetti scegliendo quelli di maggior pregio. Ad un certo punto della conversazione l’uomo ha detto all'anziana che una signora di li a poco avrebbe suonato al suo citofono. Infatti così è stato, poco dopo un signora sui cinquant’anni, alta circa un metro e ottanta, capelli lunghi neri, ben vestita che con tono rassicurante approcciava l’anziana aveva suonato alla porta. Entrata nell’appartamento la truffatrice ha preso dalle mani della vittima il telefono cordless ancora collegato al finto carabiniere dicendo al suo complice "è tutto apposto”. Poi ha preso il sacchetto con il denaro contante, i gioielli e i preziosi che la signora aveva preparato. A quel puntoi è avvenuta l'irruzione della Polizia che era nascosta in casa ed ha assistito a tutte le fasi della truffa. La donna è stata arrestata e condotta in carcere, e gli uomini dell’anticrimine hanno sequestrato denaro in contante e due telefoni cellulari. La Polizia avvisa la cittadinanza di diffidare dei strane chiamate specialmente quando c’è la richiesta di somme di denaro o preziosi che non sono mai richieste dalla Forze dell’Ordine. Per qualsiasi dubbio chiamare i numeri di emergenza e soccorso pubblico.