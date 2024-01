Avezzano, la Polizia Ferroviaria arresta un cittadino marocchino

Il Sindaco Filippo Paolini ha emesso un'ordinanza urgente in risposta all'avviso di interruzione di energia elettrica emesso da Enel Distribuzione Zona Pescara-Chieti. L'interruzione è programmata per il giorno martedì 23 gennaio 2024, dalle ore 09:00 alle ore 15:30, per consentire lavori sugli impianti in alcune zone del territorio comunale, tra cui quella in cui è situata la scuola dell'infanzia "Ina Casa Cappuccini".