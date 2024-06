Avezzano: denunciate per furto in concorso due giovani provenienti da un campo nomadi della Capitale

Hanno preso di mira un negozio in un centro commerciale ma avevano numerosi pregiudizi di Polizia per aver commesso analoghi furti in numerose città

Nel primo pomeriggio del 3 giugno scorso, il personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano è intervenuto presso un centro commerciale cittadino su richiesta del personale di vigilanza addetto al servizio antitaccheggio. Due giovani ragazze erano state fermate dopo aver oltrepassato le barriere delle casse, occultando all’interno dei propri zaini un ingente quantitativo di merce.

Gli agenti hanno verificato e riconsegnato la merce, prevalentemente prodotti cosmetici, per un valore di circa 1.800 euro, e hanno accompagnato le due donne in Commissariato. Gli accertamenti esperiti e i rilievi foto-segnaletici hanno permesso di risalire alle esatte generalità delle giovani, dalle quali è emerso che avevano numerosi pregiudizi di Polizia per aver commesso analoghi furti in numerose città italiane. Dopo le opportune valutazioni con l’Autorità Giudiziaria, circa l’applicazione di eventuali aggravanti o attenuanti, le ragazze sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto in concorso.