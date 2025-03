Atessa, controlli serrati dei Carabinieri: denuncia per droga e guida in stato di ebbrezza

Nel fine settimana fermati dai Militari dell'Arma oltre 100 automobilisti: sequestri e sanzioni per infrazioni gravi

Controlli a tappeto nel fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Atessa, impegnati in un'operazione straordinaria per la sicurezza del territorio. Il bilancio è di cinque denunce: due per spaccio di stupefacenti e tre per guida sotto l'influenza dell'alcool. Segnalata anche una giovane come assuntrice di droghe.

L'operazione, condotta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Atessa e Paglieta, ha visto il dispiegamento di numerosi posti di blocco, anche nelle ore notturne, per contrastare reati predatori, violazioni al Codice della Strada e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, sono stati fermati oltre 90 veicoli e identificano più di 100 persone.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente, mentre un'altra persona è stata fermata per guida senza patente, risultando recidiva nel biennio. Inoltre, due veicoli sono stati sanzionati perché privi di copertura assicurativa. Sul fronte della lotta alla droga, due uomini di 40 e 30 anni sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio e denunciati per detenzione ai fini di spaccio. Una ragazza di 20 anni, invece, è stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti. L'operazione conferma l'attenzione dell'Arma nel garantire sicurezza e contrastare ogni attività illecita che possa mettere a rischio l'ordine pubblico.