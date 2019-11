Arrestato dalla polizia di Pescara per maltrattamenti in famiglia un uomo di origine dominicana

I poliziotti intervenuti a casa dell'uomo hanno trovato la compagna con il volto tumefatto, era da tempo vittima dei soprusi dell'uomo

Gli agenti della polizia di Pescara hanno arrestato ieri sera un uomo di 29 anni,originario della Repubblica Dominicana ma residente da tempo in Italia, per maltrattamenti in famiglia. La squadra volante, dopo una chiamata al 113 si è portata nell' abitazione dell'uomo e della convivente ed ha trovato la donna,una 33enne,con il volto tumefatto.I poliziotti hanno raccolto la terribile testimonianza della donna la quale ha raccontato loro di essere stata aggredita dal suo convivente dopo un litigio,uno dei tanti. La 33enne ha descritto un relazione fatta di soprusi,aggressioni,liti, minacce. Le violenze avvenivano anche davanti agli occhi dei figli piccolissimi. La donna è stata portata al pronto soccorso dove gli è stata rilasciata una prognosi di 7 giorni per le lesioni subite. Per l'uomo, su disposizione del Pm Andrea di Giovanni è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il 29enne si trova ora al San Donato.