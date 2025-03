Arrestato dai Carabinieri imprenditore di Atessa: condannato a oltre due anni di carcere

I Militari lo rintracciano a Vasto: cumulo di pena per reati tra il 2014 e il 2020

I Carabinieri della Compagnia di Atessa hanno tratto in arresto un imprenditore 45enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per una serie di reati, è stato fermato nei pressi di Vasto dopo accurate ricerche condotte dai militari della Stazione e dell’Aliquota Operativa di Atessa. Il provvedimento eseguito è il risultato di diverse sentenze definitive che hanno portato alla condanna dell'imprenditore a due anni e un mese di reclusione. I reati contestati spaziano dalla tentata estorsione in concorso alle lesioni personali, dal danneggiamento alla resistenza a pubblico ufficiale e alla minaccia, commessi tra Casoli, Perano e Atessa nell’arco di sei anni, dal 2014 al 2020.

L’arrestato risiedeva nella località periferica di Rocconi, ad Atessa, dove svolgeva varie attività, non sempre lecite, generando preoccupazione tra i residenti. Dopo le formalità di rito, svolte anche con la collaborazione dei Carabinieri di Vasto, è stato condotto in carcere per scontare la pena stabilita dalla giustizia.