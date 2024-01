Arrestato 31enne pescarese noto alle Forze dell'Ordine: sequestrati ingenti quantitativi di hashish e marijuana

Operazione antidroga della Squadra Mobile di Pescara nel quartiere ovest della città

Nell'ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti ordinate dal Questore Liguori, il personale della Squadra Mobile ha arrestato un 31enne di Pescara già noto alle Forze dell'Ordine.

Gli investigatori si sono concentrati nella zona ovest della città, dove hanno individuato e controllato l'uomo mentre transitava a piedi per strada. All'atto del controllo, il sospettato ha consegnato spontaneamente 2,7 grammi di hashish agli agenti. Le autorità, considerando i precedenti del soggetto, hanno deciso di estendere la perquisizione presso la sua abitazione.

All'interno della dimora, nascosti in uno scatolone per alimenti di notevoli dimensioni, sono stati scoperti e confiscati 10 involucri contenenti hashish, per un peso totale di 516 grammi. Inoltre, sono state rinvenute 54 buste sottovuoto di diverse dimensioni contenenti marijuana, per un totale di 2.857 grammi. Il materiale utilizzato per la suddivisione e l'inscatolamento della sostanza includeva bilancini elettronici di precisione e una macchina per il sottovuoto, completa di sacchetti in nylon.

Durante la perquisizione, sono stati trovati anche 2.710 euro in banconote di vario taglio. L'arrestato non è stato in grado di giustificarne la provenienza, pertanto la somma è stata sequestrata in quanto presumibilmente ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Il 31enne è stato tratto in arresto e successivamente condotto in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione sottolinea l'impegno costante delle autorità locali nel contrastare il traffico illegale di droga e garantire la sicurezza della comunità.