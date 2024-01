La polizia di Lanciano arresta donna pregiudicata, sequestrati 50 grammi di cocaina

Nel primo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità per il 2024, l'Abruzzo si conferma come la regione con l'incidenza più alta d'Italia in termini di sindromi influenzali, con una soglia di intensità classificata come "molto alta". Tuttavia, nonostante la situazione ancora critica, si registra un leggero calo rispetto alla settimana precedente.