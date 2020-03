Aeroporto d'Abruzzo, la Saga rassicura i passeggeri sulla regolarità dei voli e sulle misure di sicurezza adottate

Si continua a volare a pieno regime all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. Dopo la cancellazione decisa da Alitalia del volo Pescara - Milano delle 6.50, che ha lasciato operativo solo quello del pomeriggio, la Saga (Società di gestione dello scalo), rassicura i passeggeri sulla regolarità e la tranquillità dei voli.

Parlando di un Aeroporto “sicuro e pulito” dove proseguono, così come previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, i controlli per il coronavirus, i vertici Saga ribadiscono la contrarietà alla “decisione unilaterale” assunta dalla Compagnia di bandiera Alitalia, che “penalizzerà pesantemente l’economia dello scalo ed anche quella regionale”. Per quanto riguarda la sospensione di Alitalia del collegamento della mattina con Milano, dall’Aeroporto ricordano che il provvedimento è stato assunto fino alla fine del mese, in base ad un calendario ben preciso. Il volo è stato sospeso martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo la prima settimana; la seconda settimana è stata cancellato lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 , la terza settimana il Pescara-Milano Linate non ci sarà martedì 17 e mercoledì 18 ed, infine, la quarta settimana il volo non ci sarà martedì 24 marzo e mercoledì 25 marzo.