Addio a Papa Francesco, il cordoglio del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

L'Abruzzo piange la morte di Papa Francesco

"Profondamente rattristato esprimo il cordoglio personale e dell'intera giunta regionale, facendomi portavoce del popolo abruzzese, per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.

Resta indelebile l'orgoglio e il privilegio della sua presenza a L'Aquila in occasione dell'apertura della Porta Santa, primo Papa dopo 7 secoli, in occasione della Perdonanza Celestiniana, segno indelebile del suo rapporto con gli abruzzesi.

Il suo papato si è contraddistinto per un’infaticabile ricerca della pace. La Chiesa cattolica ha perso il suo pastore e il mondo ha perso un difensore delle libertà umane che da sempre si è battuto in una difficile e instancabile lotta contro i totalitarismi, le guerre e le oppressioni in nome dei valori della Chiesa cattolica." Così il

presidente della Regione Marco Marsilio appresa la triste notizia del ritorno alla Casa del Padre di Papa Francesco.