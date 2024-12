Prorogato al 2025 il trattamento dei rifiuti di Roma nell'impianto TMB di Chieti.

La Giunta regionale, riunitasi in seduta straordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha autorizzato la proroga sino al 31/12/2025 dei conferimenti/trattamenti di rifiuti urbani indifferenziati prodotti da Roma Capitale, per un quantitativo complessivo di 80.000 tonnellate, presso l’impianto di TMB di titolarità della DECO Spa sito in località Casoni nel Comune di Chieti.

Accertata la compatibilità ambientale e le potenzialità quantitative disponibili dell’impianto, ha deliberato altresì le condizioni tariffarie a titolo di compensazione ambientale già definite.