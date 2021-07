Abruzzo in festa per la vittoria dell’Italia agli Europei, piazze e strade in delirio dimenticando il Covid

In migliaia sono scesi nelle strade ed hanno invaso le piazze di tutti i centri d'Abruzzo, per festeggiare con inni, fuochi d'artificio, caroselli e tanta gioia l'Italia campione d'Europa.

Con immensa gioia anche gli abruzzesi hanno festeggiato ieri sera, nelle strade e nelle piazze di tutta la regione, nei grandi e nei piccoli centri, l’importante e storica vittoria della squadra degli azzurri agli Europei. Una finale,quella di ieri sera con l’inghilterra, sofferta e quindi ancora più emozionante. Una vittoria ai calci di rigore che, dopo l’ultimo tiro, con la maestosa parata di Donnarumma, ha fatto esplodere di felicità l’Italia intera e i tantissimi italiani che vivono all’estero, ma non solo, anche i cittadini dell’Europa che hanno scelto di tifare Italia in questa finale. A L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, e in tutti i comuni del territorio, tantissime persone si sono riversate nelle strade per condividere momenti di gioia e di grandi festeggiamenti. Fuochi d’artificio, cori e migliaia di bandiere tricolore, sventolate da grandi e piccini, che hanno colorato tutta l’Italia. L’Abruzzo ha fatto sentire il suo inno forte più che mai perché nella squadra vittoriosa ha giocato anche un abruzzese, il nostro Marco Verratti, grande giocatore che anche in questa occasione così importante ha dimostrato la sua valenza ed è un orgoglio tutto abruzzese.

Si sono creati ovunque piccoli e grandi cortei, cittadini gioiosi a bordo di auto o sugli scooter, i festeggiamenti sono proseguiti per tutta la notte. Una serata in cui in tanti purtroppo hanno dimenticato l’emergenza Covid ancora in corso, moltissime persone senza mascherina non hanno badato al distanziamento, fondamentale per evitare il contagio, soprattutto della tanto temuta variante Delta. A Pescara, dove é stato allestito un maxischermo,migliaia di persone hanno invaso le vie della città, in particolare largo Mediterraneo, in molti, per celebrare gli azzurri, hanno fatto il bagno nella Nave di Cascella. Imponente la presenza delle forze dell'ordine, che hanno vigilato affinché non si verificassero disordini. A Palazzo di città, in piazza Italia, invece, la torre dell'orologio è stata illuminata con il tricolore.

Ci si augura ora che tutti questi festeggiamenti non portino ad un aumento dei casi positivi al Covid 19. Certo è che questa grande vittoria ci voleva, un pò anche per far tornare tutti a sorridere dopo un un lungo periodo di tristezza, dolore e restrizioni.