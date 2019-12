Viadotti A14: Marsilio, "rinvio dissequestro, brutta notizia per Abruzzo"

24/12/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

«Il rinvio del dissequestro dei viadotti autostradali della A14, provvedimento che era atteso nella giornata di ieri, è una pessima notizia per l'Abruzzo. Sono rimasto in contatto fino a tarda sera con il ministro De Micheli e l'Amministratore delegato di ASPI, Roberto Tomasi, per sollecitare una positiva soluzione della crisi».