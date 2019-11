A Pescara sgomberati altri 5 appartamenti popolari occupati abusivamente

Le forze dell'ordine hanno eseguito stamane lo sgombero di 5 alloggi popolari occupati abusivamente nel quartire Rancitelli

Continuano gli sgomberi a Pescara, da parte delle forze dell’ordine, delle famiglie che occupano abusivamente le case popolari. Le operazioni sono state rese possibili grazie alle somme, 400mila euro,messe a disposizione dalla Regione Abruzzo. Questa mattina è stato notificato a 5 nuclei famigliari il decreto di sequestro preventivo del Tribunale e il contestuale sgombero. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia municipale, coordinata sul posto dal comandante Danilo Palestini. Il tavolo tecnico coordinato dalla questura ha disposto anche la presenza di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, 118, Misericordia, presenti anche le unità cinofile per verificare l'eventuale pesenza di droga. Ad assistere alle operazioni stamane Il Presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco Carlo Masci e l’assessore Isabella Del Trecco. Gli alloggi liberati, contrariamente a quanto accaduto in passato per gli sfratti, non saranno murati. Le abitazioni verranno svuotate, si procederà alla sostituzione della porta, alla messa a norma degli impianti e quindi alla riassegnazione alle famiglie che ne hanno diritto. Ogni intervento ha un costo di circa 10mila euro.

“ Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo. – scrive su Fb il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri. - Altri 5 appartamenti popolari liberati e riassegnati, escono delinquenti entra chi ha diritto. Andate via da soli, - conclude Sospiri – perchè noi continueremo grazie ai fondi stanziati dal Presidente Marsilio”.