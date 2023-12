Università Lanciano, Assessore Campitelli inaugura targhe nel giorno dei primi esami

Nel giorno della prima sessione di esami presso l'Università di Lanciano, l'Assessore Regionale Nicola Campitelli ha presenziato all'apposizione delle targhe ufficiali dell'Università degli Studi di Teramo e del corso di studi sul diritto dell'ambiente e dell'energia al Palazzo degli Studi di Lanciano.

Nel giorno della prima sessione di esami presso l'Università di Lanciano, l'Assessore Regionale Nicola Campitelli ha partecipato all'apposizione delle targhe ufficiali dell'Università degli Studi di Teramo e del corso di studi sul diritto dell'ambiente e dell'energia al Palazzo degli Studi di Lanciano. Questo evento segna un importante passo avanti nella concretizzazione di un progetto sostenuto dalla Regione Abruzzo, che ha contribuito all'attivazione del corso per due cicli di tre anni ciascuno.

Campitelli, visibilmente soddisfatto, ha condiviso il suo entusiasmo dichiarando: "È sempre gratificante vedere le proprie idee prendere forma! Le due targhe universitarie non sono solo pezzi di plastica appesi al muro, ma rappresentano una mia idea realizzata che sta già portando i primi risultati."

Il corso di studi, focalizzato sul diritto dell'ambiente e dell'energia, ha attirato l'attenzione di circa 100 studenti, provenienti non solo dall'Abruzzo ma anche da altre regioni, confermando l'interesse e l'importanza della proposta formativa.

L'Assessore ha sottolineato l'impatto positivo del corso non solo sull'istruzione ma anche sul tessuto socio-economico territoriale, affermando: "La presenza di studenti provenienti da diverse regioni contribuisce concretamente alla crescita e allo sviluppo della comunità locale."

Campitelli ha concluso rivolgendo un plauso al Governo del Presidente Marsilio per il sostegno a progetti lungimiranti che mirano a far crescere e sviluppare il territorio. Il suo impegno in questa direzione si inserisce nel contesto della sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali del 10 marzo 2024 con Fratelli d’Italia, confermando la volontà di continuare a lavorare per il progresso della regione.