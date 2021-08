Tribunali minori Abruzzo, Angelosante e Bocchino: Incardinato DdL in Commisione Giustizia al Senato

Gli esponenti della Lega: ulteriore dimostrazione di come il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier sia al lavoro per mantenere immutata la geografia giudiziaria regionale.

"La Commissione Giustizia al Senato, presieduta da Andrea Ostellari ( Lega ), nel pomeriggio, di oggi, 3 Agosto 2021, ha incardinato il DdL recante ' "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero 'che mantiene in vita i tribunali minori della provincia dell'Aquila e di Chieti con la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture a carico del bilancio della regione richiedente, mentre le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato ".

Lo dichiarano Simone Angelosante Lega ), consigliere regionale e primo firmatario del progetto di legge, e Sabrina Bocchino, portavoce regionale del Carroccio e consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Foto, Simone Angelosante

"Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della concretezza del Gruppo consiliare Lega Salvini Premier che, di concerto con i vertici nazionali, è al lavoro per mantenere immutata la geografia giudiziaria regionale. - sottolineano i due esponenti della Lega che concludono: Il DdL in questione rappresenta la giusta soluzione per superare le contrarietà tecniche avendo già raggiunto la sintesi politica ".