Oltre 15 milioni di euro per la messa in sicurezza di venti chiese in Abruzzo, Marsilio ringrazia il ministro Sangiuliano

I fondi rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Finanziati dal Ministero della Cultura i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica di venti chiese in Abruzzo. Il ministro Sangiuliano, grazie al lavoro sinergico con il presidente Marsilio, ha assegnato 15,485 milioni di euro per gli interventi in 20 luoghi di culto nell’ambito dell’azione riguardante la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Ringrazio il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e l’intero Governo Meloni, per l’attenzione che anche questa volta ha manifestato nei confronti delle chiese che in diverse zone dell’Abruzzo avevano subìto danni a causa delle scosse di terremoto. Grazie a questi finanziamenti le istituzioni locali potranno dare concretezza ai progetti di recupero e risanamento delle strutture e riportarle all’attenzione dei cittadini e dei turisti. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano la cultura e la storia dei territori e che continueranno anche in futuro a raccontare la bellezza della nostra regione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.