Nancy Fazzini nel Consiglio Direttivo FIAST-CONFESERCENTI Regione Abruzzo Settore Eventi e Spettacoli.

L’artista Teramana, di Convertino Management, che sta portando la regione sugli oltre 5000 schermi delle piu’ grandi città d’italia, eletta nel consiglio Direttivo di Fiast-Confesercenti settore eventi e spettacoli per la Regione Abruzzo.

‘’E’ e sarà un onore poter rappresentare un settore che sembra essere stato dimenticato, un settore che per vivere ha bisogno di contatti, di pubblico, un settore che nasce per aggregare, per unire, per condividere. Sono certa che molti miei colleghi, prenderanno parte a questa iniziativa e che faremo, grazie anche al Presidente Marcello Di Lizio, del nostro meglio per rappresentare le imprese di animazione ed eventi e gli artisti. Siamo stati i primi a fermarci saremo gli ultimi a ripartire e anche quando la riapertura sarà ufficiale forse non ci sarà la possibilità di tornare a fare il nostro lavoro a pieno regime: questo comporterà, oltre al danno economico subito fino ad oggi, anche un aggravio delle perdite di incassi.’’

Alla guida della Fiast-Confesercenti, la federazione che riunisce le imprese del settore eventi, spettacoli animazione e servizi turistici, Marcello Di Lizio :“In questo momento chiediamo al governo regionale di prendere in considerazione le nostre richieste, per permetterci di continuare a regalare sorrisi e buonumore alle aziende ed ai turisti che sceglieranno la nostra regione. L’intrattenimento, gli eventi e l’animazione rappresentano infatti assieme all’accoglienza il cuore del turismo della regione: l’una non può fare a meno dell’altra. Siamo Concordi sulla necessità un sostegno economico con finanziamento a fondo perduto, che ci consenta di abbattere a zero le spese per tutto il periodo di chiusura forzata e possa essere valutato in base al fatturato dell’anno precedente nello stesso periodo, non inferiore comunque a 1000 euro mensili, a partire dal 9 marzo 2020 e almeno fino a fine settembre 2020”, assieme alla “cancellazione totale di tutte le contribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali e tasse locali dal 9 marzo 2020. Chiederemo che questa misura venga prolungata anche dopo un’eventuale ripartenza fino al 31 dicembre 2020 per le tasse locali e fino al 31 dicembre 2021 per le contribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali”. In fase di riavvio delle attività, oltre ai precedenti interventi, la Fiast-Confesercenti chiede inoltre “credito d’imposta pari al 50% per le spese di locazione di uffici e magazzini fino al 31/12/2021 e credito d’imposta pari al 50% degli importi investiti in attrezzature ed innovazione digitale fino al 31/12/2021”.

All’assemblea elettiva della Confesercenti hanno partecipato venerdì il presidente nazionale della Fiast Confesercenti Salvatore Belcaro, il coordinatore Mauro Maggi, il coordinatore nazionale di Assoturismo-Confesercenti Luca Bianca. La riunione, aperta dal presidente di Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi e coordinata dal direttore Lido Legnini, ha visto la presenza di oltre trenta operatori del settore. “Sono onorato e altrettanto consapevole dell’impegno che assumo nel rappresentare le imprese di animazione ed eventi abruzzesi - spiega Di Lizio - per questo ci attiveremo con abnegazione per aumentare il numero degli iscritti alla FIAST affinchè il nostro settore possa avere sempre più considerazione ed essere trattato adeguatamente da parte delle Istituzioni”. I componenti del direttivo regionale Fiast Confesercenti Abruzzo: Marcello Di Lizio-Presidente, Nancy Fazzini e Alessandra Carulli, Giuseppe Palermo, Francesca Addari, FreePower, Francesco Verratti, Nino Sounds, Cristina Izzo, Lele Farci, Emiliano Meda.