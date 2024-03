Il CIPESS approva il contratto di programma 2021/25 MIT-ANAS, per L'Abruzzo numerosi interventi

Umberto D'Annuntiis: grazie all’azione svolta dal Presidente Marsilio sui tavoli istituzionali e su cui mi sono fortemente impegnato in questi anni di lavoro

"L’Abruzzo vede inseriti diversi interventi grazie all’azione svolta dal Presidente Marsilio sui tavoli istituzionali e su cui mi sono fortemente impegnato in questi anni di lavoro - ha dichiarato Umberto D’Annuntiis, consigliere regionale rieletto e sottosegretario alla presidenza della Giunta Regionale nella passata legislatura - Gli investimenti programmati per la nostra regione ammontano a 1,296 miliardi di euro, di cui 437 milioni già coperti e gli altri di cui il Cipess evidenzia “la valenza programmatica degli investimenti”.

Alcune opere sono già appaltate altre lo saranno nel corso del 2024. Nello specifico : ⁃ La SS 260 Picente dorsale Amatrice per 111 milioni; La Pedemontana Teramo-Ascoli per 55,7 milioni; la SS 81 Piceno-Aprutina per 24,8 milioni; La SS 80 “Teramo-Mare” 4 lotto per 175,4 milioni; la SS 81 “Penne-Loreto” per 64,6 milioni; lo svincolo A24 Montorio al Vomano per 5,1 milioni. È stata riconosciuta, inoltre, la valenza programmatica e finanziata la progettazione delle seguenti opere: Statale 16 Vasto sud-San Salvo Marina; Variante sud dell’abitato di L’Aquila (lotti A,B e C); Statale 690 Avezzano-Sora; Statale 652 “viadotto Barche”; Statale 81 Guardiagrele-Fara San Martino; Statale 652 “Fondovalle Sangro”; Statale 714 “Tangenziale di Pescara”; Statale 650 “ Trignina”; Statale 81 “Piceno-Aprutina” completamento; Pedemontana Marche-Abruzzo completamento.

"Si tratta di un ulteriore passo - ha concluso Umberto D’Annuntiis - verso lo sviluppo infrastrutturale della nostra regione al fine di rendere l’Abruzzo attrattivo, moderno e competitivo. I prossimi cinque anni saranno dedicati a completare il lavoro iniziato".