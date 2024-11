Turismo: D'Annuntiis, ciclovia adriatica simbolo Abruzzo

Sono 43 i chilometri della ciclovia adriatica interessati dai lavori di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 24.482.456,14 euro.

Il finanziamento è stato erogato (con decreto n. 222/24) dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con il parere favorevole dei Ministeri della Cultura e del Turismo. La Regione Abruzzo ha ottenuto già una anticipazione dei fondi programmati, pari 4.265.793,78 euro, e procederà in tempi brevi alla stipula delle convenzioni con i Comuni e trasferire i fondi. I municipi interessati dovranno affidare i lavori e completare i cantieri entro il 30 giugno 2026. “Il risultato raggiunto, con l’ottenimento di 24 milioni e mezzo di euro per il potenziamento della Ciclovia adriatica, è fondamentale per la nostra regione – ha sottolineato l’assessore all’infrastrutture Umberto D’Annuntiis, che ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione -. Si tratta di un progetto strategico, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche per l’enorme impatto che avrà sul turismo, sull’economia locale e sulla qualità della vita dei cittadini. Questi fondi rappresentano una grande opportunità per completare un’opera di cui si parla da tempo e che finalmente trova concretezza grazie a una forte sinergia istituzionale. Le procedure operative e il coordinamento dei lavori saranno gestiti dal mio Assessorato, che vigilerà affinché i tempi previsti vengano rispettati e le risorse vengano utilizzate nel migliore dei modi. È una responsabilità importante, ma siamo pronti a portare avanti ogni fase con la massima efficienza. La Ciclovia adriatica è molto più di un’infrastruttura: è un simbolo del futuro dell’Abruzzo, un esempio di come investire in mobilità sostenibile e turismo possa generare valore per l’intero territorio. Il mio Assessorato – conclude D’Annuntiis - metterà tutto l’impegno necessario per rispettare le scadenze e per consegnare ai cittadini e ai turisti un’opera che potrà essere un fiore all’occhiello per la nostra regione”. Presente alla conferenza stampa anche il dirigente Paolo D’Incecco.