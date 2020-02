Turismo Abruzzo, al via la rete regionale "Abruzzo Bike Friendly"

La Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessorato al Turismo, intende promuovere la creazione di una rete di strutture ricettive e di servizi complementari in grado di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta cicloturistica, denominata “Abruzzo Bike Friendly”.

La rete regionale “Abruzzo Bike friendly” è promosso e gestito dalla Regione Abruzzo con le modalità specificate in un apposito disciplinare e si inquadra nella più ampia programmazione regionale finalizzata alla creazione di una rete di turismo attivo e sostenibile. La rete regionale “Abruzzo Bike Friendly” si pone come obiettivo primario l’innalzamento del livello qualitativo dell’esperienza offerta al turista. La costituzione di tale rete mira a crear una permanente collaborazione tra gli operatori turistici in grado di costruire un prodotto turistico competitivo relativamente al settore del cicloturismo e del ciclismo su strada e fuoristrada. Gli obiettivi specifici sono: creare un valore aggiunto all’offerta ricettiva turistica regionale, nel segno della sostenibilità propria della regione; creare un prodotto che si distingua per la propria specificità tenendo ben presenti le esigenze di mercato; supportare le strutture ricettive e i fornitori di servizi complementari per incrementare il livello di occupazione durante tutto l'anno, creando un'offerta adeguata alla domanda; rendere le strutture ricettive e i servizi aderenti più visibili al turista rispetto alla offerta dei non iscritti alla rete regionale “Abruzzo Bike Friendly”; incrementare la vendita delle camere, dei servizi e dei pacchetti. Possono presentare domanda di adesione alla rete regionale le strutture ricettive, operatori della ristorazione, servizi complementari all’offerta ricettiva e stabilimenti balneari con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo si impegna ad introdurre nel mercato il prodotto creato, attuare azioni promozionali atte ad inserire il prodotto con le relative proposte nel mercato di riferimento, divulgare i prodotti della rete regionale “Abruzzo Bike Friendly” attraverso materiali promozionali nelle fiere, presentazioni, eventuali road show, eventi educational, creare uno spazio web dedicato al prodotto “Abruzzo Bike Friendly”, che unisca tutti i servizi di qualità del territorio regionale dedicati ai clienti bike, tenendo conto dei vari segmenti cui si rivolge e prevedendo al suo interno sezione dedicata alle strutture e servizi aderenti al Network con le relative proposte eccellenti. Attività di marketing online per il posizionamento del nuovo sito e della rete regionale all’interno della strategia di posizionamento della destinazione Abruzzo come nuova destinazione bike.

