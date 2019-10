“Vieni amore, vieni piccolino”,così una signora di Lanciano ha nutrito una femmina di lupo affamata

28/10/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

Non era un cane o un gatto ma un bellissimo esemplare di lupo femmina. È così naturale e pieno di tenerezza l’incontro ravvicinato con un lupo che, una signora di Lanciano, Maria D.C. in gita in montagna ieri a Campo Imperatore, ha avuto il privilegio di fare.