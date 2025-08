Tua, una squadra nel lavoro e nello sport: il Cral Tua Abruzzo è campione d’Italia calcio a 7

De Angelis: “Eventi come questo rappresentano uno strumento straordinario per favorire coesione, appartenenza e benessere”

PESCARA (02.08.2025) – Un trionfo che va oltre il campo sportivo, simbolo di una cultura aziendale che mette al centro le persone.

Il Cral TUA Abruzzo Autoferrotranvieri si è laureato campione d’Italia 2025 nel torneo nazionale Anca.m (associazione nazionale circoli autoferrotranvieri mobilità) di Calcio a 7, disputato a Palermo dal 26 al 29 giugno, al quale hanno partecipato squadre rappresentative delle principali aziende di trasporto pubblico italiano.

La formazione abruzzese ha superato la fase a gironi e si è imposta in semifinale con un netto 4-0 contro Palermo, grazie alle reti di Tucci, Marroncelli e una doppietta di Rossi.

In finale ha affrontato l’Atac Roma, pareggiando 2-2 nei tempi regolamentari e vincendo ai calci di rigore, conquistando così il titolo nazionale a distanza di sei anni dall’ultimo successo.

Un successo che unisce sport, lavoro e identità aziendale

“Questo non è solo un successo sportivo, ma il segno tangibile di come il gioco di squadra, la passione e la determinazione che accomunano il lavoro e la vita fuori dalla nostra azienda” – ha dichiarato il presidente Tua, Gabriele De Angelis, che ha voluto personalmente ringraziare tutti i partecipanti durante la premiazione interna avvenuta nei giorni scorsi presso la sede aziendale.

“Tua non è soltanto un’azienda di trasporto, ma una grande comunità di persone. Eventi come questo rappresentano uno strumento straordinario per favorire coesione, appartenenza e benessere. Investire nel clima aziendale e nella partecipazione attiva è un nostro preciso impegno” – ha sottolineato De Angelis.

La squadra vincente

Il team è stato guidato in panchina dal mister Massimiliano Anzellotti e composto da diversi dipendenti provenienti da vari settori aziendali: tra gli altri, Gabriele Di Federico, Emanuele Angelozzi, Vincenzo Rossi, Francesco Marroncelli, Loris Persichitti, Andrea Tucci, Matteo Di Pardo, Cristian Di Giovanni. Presidente del Cral Tua Abruzzo, Luciano Pasetti.

La vittoria è stata condivisa con entusiasmo anche dalle rappresentanze sindacali aziendali, che hanno sostenuto e promosso attivamente la partecipazione al torneo.

Il benessere organizzativo passa anche dal gioco

La partecipazione al torneo nazionale Anca.m si inserisce in un quadro più ampio di iniziative con cui Tua promuove il benessere psicosociale e la valorizzazione del capitale umano.

L’azienda considera fondamentale favorire momenti di aggregazione anche al di fuori dell’ambiente lavorativo, ritenendoli parte integrante di un’organizzazione moderna e orientata alle persone.

L’evento sportivo ha avuto anche un importante valore simbolico: in campo non sono scese solo maglie e ruoli aziendali, ma persone unite da uno stesso spirito di appartenenza, le stesse che ogni giorno contribuiscono al funzionamento del trasporto pubblico abruzzese.