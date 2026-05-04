Coppa del Mondo di Paraciclismo: conto alla rovescia per Montesilvano 2026

Dal 7 al 10 maggio la città abruzzese ospiterà la tappa conclusiva della Para-Cycling Road World Cup con circa 550 atleti e 50 nazioni

Conto alla rovescia per uno degli eventi sportivi internazionali più importanti dell’anno in Abruzzo. Dal 7 al 10 maggio Montesilvano (Pe) diventerà il centro mondiale del ciclismo paralimpico ospitando la tappa conclusiva della Para-Cycling Road World Cup, la Coppa del Mondo di paraciclismo, organizzata sotto l’egida dell’Union Cycliste Internationale.

Dopo le prove disputate in Thailandia e Belgio, sarà la città adriatica a ospitare l’ultimo e decisivo appuntamento del circuito internazionale, con oltre 550 atleti paralimpici e delegazioni provenienti da 50 nazioni. Complessivamente sono attese circa 1.500 presenze tra squadre, tecnici, accompagnatori e staff organizzativi, con importanti ricadute sul territorio dal punto di vista turistico e promozionale. L’organizzazione della manifestazione è affidata al Team Go Fast, con il supporto dell’Union Cycliste Internationale, della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Per quattro giorni Montesilvano sarà il cuore pulsante dello sport paralimpico internazionale, trasformandosi in una vetrina mondiale dedicata allo sport, all’inclusione e all’accessibilità. Il villaggio della competizione è stato allestito al Pala Dean Martin, mentre le gare si svolgeranno su un circuito urbano di circa nove chilometri.

Le prove a cronometro sono in programma giovedì 7 e venerdì 8 maggio lungo un tracciato tecnico sviluppato sul lungomare cittadino. Sabato 9 e domenica 10 maggio spazio invece alle gare in linea, che interesseranno un’area più ampia della città per consentire la gestione dell’elevato numero di partecipanti. Per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico, il percorso di gara sarà chiuso al traffico dalle ore 7.30 alle ore 18.30 nei quattro giorni della manifestazione. Nelle giornate del 7 e 8 maggio le limitazioni alla viabilità interesseranno via Zimei, Ponte Delli Castelli, via D’Andrea e il lungomare Aldo Moro.

Il 9 e 10 maggio il circuito verrà ampliato comprendendo anche via Lussemburgo, via Foscolo, viale Europa, via Adige e il tratto della Strada Parco di via della Liberazione. Saranno 50 le nazioni presenti alla Para-Cycling Road World Cup di Montesilvano: Argentina, Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Indonesia, India, Irlanda, Israele, Isole Vergini, Italia, Giappone, Kazakistan, Corea, Lettonia, Messico, Namibia, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Palestina, Polonia, Portogallo, Romania, Sudafrica, Russia, Slovenia, Svizzera, Slovacchia, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Stati Uniti e Uzbekistan.

“L’evento- dicono gli organizzatori - rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati allo sport paralimpico e porterà l’Abruzzo al centro dell’attenzione mondiale attraverso una manifestazione capace di unire agonismo, inclusione e promozione del territorio, ma anche realtà provenienti da scenari attualmente interessati da conflitti bellici”.