Tribunale Lanciano,Il sen. D'Alfonso incontra il sindaco, portare vicenda all'attenzione del Governo

il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha consegnato al Senatore del Pd il dossier sugli svantaggi della eventuale chiusura del presidio di giustizia frentano.

" Ieri mattina abbiamo ricevuto in Comune il senatore Luciano D'Alfonso (PD), amico di Lanciano e del comprensorio Frentano, per consegnargli la nostra urgenza di sollecitare e attivare il Parlamento e il Governo sul presente e il futuro del nostro Tribunale." Sono le parole del sindaco di Lanciano Mario Pupillo che ieri ha ospitato in Municipio, insieme ad altri esponenti della maggioranza, il senatore del Pd Luciano D'Alfonso. "Gli abbiamo consegnato il dossier che illustra gli svantaggi economici, culturali e sociali di una eventuale scellerata chiusura del nostro Tribunale, uno dei presidi di giustizia più produttivi e efficienti d'Italia. - dice il sindaco Pupillo - Abbiamo condiviso la necessità di intervenire subito in Parlamento per attivare una puntuale revisione della riforma giudiziaria e un'ulteriore proroga dei nostri Tribunali." Pupillo ha sottolienato che Il senatore D'Alfonso si è attivato nell'immediato per organizzare la prossima tappa a Roma, nella sede del Ministero della Giustizia: "Andremo a rappresentare le ragioni del nostro comprensorio al Sottosegretario Andrea Giorgis (PD),- dice il sindaco - che si è reso subito disponibile ad affrontare con noi il tema cruciale della migliore soluzione possibile per i cittadini e i 41 Comuni che ricadono nella competenza territoriale del nostro Tribunale".