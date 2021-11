Stadio Angelini, Febbo: M5S cambia rotta. Solo 2 anni fa votava contro

Il capogruppo di Forza Italia interviene dopo l’approvazione ieri in Consiglio regionale dell’emendamento del Movimento 5 Stelle che assegna 90.000 euro di fondi per lo Stadio Angelini.

“Come già evidenziato nel corso del mio intervento in Aula, annunciando il voto favorevole mio e di tutta la maggioranza all'emendamento per l'attribuzione di 90 mila euro per lo stadio Angelini di Chieti, rivolgendomi alla collega Sara Marcozzi, le ho ricordato come solo 2 anni fa, quando proposti un analogo intervento di 150 mila euro lei e il suo gruppo dei 5stelle votarono contro. Allora, quelle della maggioranza venivano definite marchette ma oggi, evidentemente, il Movimento 5 stelle, che fino a ieri si indignava, è tutta un'altra cosa”. E' quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo