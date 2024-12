Lega Abruzzo felice per il suo leader

“L'assoluzione piena di Matteo Salvini è una bellissima notizia e una vittoria per il Paese perché conferma che la difesa della Patria è un sacro dovere di ogni cittadino come sancito anche dalla Costituzione. Giustizia è stata fatta. Salvini ha agito e lavorato nell'interesse degli italiani. Ci auguriamo adesso che la sentenza sia utile al centrosinistra, al quale diciamo ancora una volta che le battaglie politiche si combattono in campagna elettorale e in Parlamento. E ora avanti, come fatto sino ad ora, nell'impegno politico in difesa degli interessi del Paese. La Lega Abruzzo è e continuerà ad essere vicina e a sostenere il suo leader”. Così il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D'Incecco sulla sentenza del processo Open Arms.