Rete ospedaliera Abruzzo, Febbo a Paolucci: basta con le fake news, con noi cambio di passo

14/10/2021 - Redazione AbruzzoinVideo

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo interviene dopo le polemiche sollevate dal capogruppo del Pd in relazione alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in particolare sulla classificazione dell’ospedale di Pescara a Dea di II livello mentre i presidi ospedalieri degli altri capoluoghi di provincia, inclusa L’Aquila, come Dea di I livello.