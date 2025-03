Proposta di legge di D'Incecco (Lega) per contributi straordinari per gli eventi culturali in Abruzzo

Il progetto porta la firma anche dei consiglieri Carla Mannetti (Lega), Marianna Scoccia (Noi Moderati) e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Salvaguardare il patrimonio culturale regionale e sostenere eventi storici, religiosi, musicali, teatrali e artistici che negli anni hanno reso l'Abruzzo un punto di riferimento culturale.

È questo l'obiettivo del progetto di legge presentato dal capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco, che porta la firma anche dei consiglieri Carla Mannetti, esponente della Lega, Marianna Scoccia di Noi Moderati e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia. "Questo progetto – afferma D’Incecco – mira a rafforzare le eccellenze culturali della nostra regione, investendo risorse per sostenere eventi che promuovono il territorio e generano sviluppo economico." Il disegno di legge prevede contributi straordinari, attraverso variazioni al bilancio 2025-2027, per il sostegno di alcune delle manifestazioni più rappresentative dell'Abruzzo.

In particolare, sono stanziati 30 mila euro ciascuno per la 43ª edizione del Mastrogiurato di Lanciano, la Perdonanza Celestiniana dell’Aquila e la Giostra Cavalleresca di Sulmona. Inoltre, sono previsti 10 mila euro per il 53° Festival Internazionale Pescara Jazz, la 52ª edizione del Premio Sulmona, l’8° Concorso Internazionale “Francesco Paolo Tosti”, la stagione di concerti e prosa 2025 della Società del Teatro e della Musica “Primo Riccitelli”, la 54ª edizione dell’Estate Musicale Frentana e l’11ª edizione della manifestazione "Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma", organizzata dall’associazione Jazz all’Aquila E.T.S.

"Attraverso questi contributi – sottolinea Carla Mannetti – vogliamo valorizzare il patrimonio culturale abruzzese, rafforzando l’identità del nostro territorio e sostenendo iniziative di grande valore." Marianna Scoccia aggiunge: "In Commissione lavoreremo per migliorare ancora la proposta, ampliando il sostegno ad altre manifestazioni di rilievo." Il progetto di legge è ora pronto per essere discusso nelle commissioni competenti, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente i fondi e garantire continuità agli eventi culturali che da anni animano l'Abruzzo.