Porto di Ortona, il sottosegretario D'Annuntiis incontra Comune Comitato Porto e Capitaneria per fare il spunto sui lavori

Espressa la volontà della Regione di accelerare quanto necessario, sollecitando gli enti coinvolti nell’attuazione.

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, con delega alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis, ha incontrato a Ortona il Comitato Porto , l’Amministrazione comunale e il Comandante della Capitaneria di Porto per fare il punto sugli interventi previsti per il porto di Ortona. Il sottosegretario D’Annuntiis ha ribadito la volontà della Regione di accelerare quanto necessario, sollecitando gli enti coinvolti nell’attuazione, al fine di arrivare a interventi importanti così come ipotizzato dal Comandante Forte.

Inoltre è stata ribadita la necessità di avere subito una progettazione definita in merito agli interventi da proporre poi agli organi sovraordinati. “C’è grande attenzione da parte della Regione verso il porto di Ortona - ha dichiarato D’Annuntiis - che viene ritenuto strategico per lo sviluppo dell’economia regionale. Importanti risorse statali sono state reperite, grazie ad un’incisiva azione svolta nelle interlocuzioni con il Governo. I fondi reperiti solamente nelle ultime due annualità ammontano ad oltre 60 milioni di euro e prevedono interventi di approfondimento fondali, consolidamento banchine, realizzazione strutture per attività portuali, linea ferroviaria e viabilità di collegamento”.