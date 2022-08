Parlamentarie M5S, in Abruzzo sono 34 i candidati

Tre deputate uscenti e una senatrice in lista voto aderenti

Ci sono le tre deputate M5S uscenti tra le candidate alle parlamentarie grilline in Abruzzo: si tratta di Valentina Corneli, Carmela Grippa e Daniela Torto.

In totale alla Camera ci sono altri 19 candidati: Rosario Buzzelli, Lorenzo Cappelli, Rocco Carullo, Daniele Caruso, Maurizio Consorte, Attilio D'Andrea, Angelo De Santis, Maurizio Antonio Di Cioccio, Mauro, Di Felice, Giovanna Di Pietrantonio, Gabriele Di Silvestre, Fabrizio Eleuterio, Marco Ferrante, Santino Ferretti, Antonio Iacomacci, Umberto Mazziotti, Andrea Paci, Nicola Salucci, Livio Sarchese. Per il Senato invece oltre alla senatrice uscente Gabriella Di Girolamo, ci sono Wladimir Ambrosini, Marzio Casa, Attilio D'Annibale, Biagio Di Francescantonio, Isidoro Gianluca Malandra, Paolo Mancini, Franca Orsini, Carlo Pace, Lucia Scogna, Fabio Stella, Fabrizio Trapani, per un totale di dodici nominativi.