Meritocrazia Italia si prepara al Congresso in Abruzzo in programma a settembre e da domani incontra i cittadini in tre piazze

Foto, Micaela Di Cicco

Meritocrazia Italia Abruzzo, in attesa del Congresso Nazionale che si terrà in Abruzzo, a Silvi Marina (TE), dal 2 al 4 settembre prossimi, sarà presente in tre Piazze della regione. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 7 agosto dalle 19:00 alle 22:00 in Piazza Marconi a Silvi Marina, seguiranno altri eventi a Pescara e ad Avezzano. Sarà allestito un gazebo e saranno presenti il coordinatore regionale, Micaela De Cicco insieme al gruppo dirigenziale di Meritocrazia Italia Abruzzo e una delegazione di associati. L'obiettivo è quello di far conoscere il movimento e raccogliere le adesioni dei cittadini, che in tanti, in questi mesi, hanno testimoniato la loro vicinanza all’Associazione. Un’iniziativa che si inserisce in un quadro di mobilitazione in programma in tutta Italia, un momento di incontro e confronto con i cittadini dopo l’evento di Lanciano dello scorso 9 luglio, che ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e di nuove adesioni.

"Nell’appuntamento di Silvi Marina e in quelli successivi - spiega il Coordinatore regionale Micaela De Cicco - i militanti del Movimento illustreranno le proprie iniziative, fornendo materiale informativo e saranno disponibili al dialogo e al confronto, raccontando e facendo conoscere le tante iniziative intraprese ed i numerosi progetti in cantiere a tutela del territorio, degli italiani e degli abruzzesi.

In occasione dell'evento sarà attivato il nuovo servizio "Dillo a MIA" rivolto a chiunque abbia voglia di condividere con noi pensieri, idee, proposte, rilevazioni o criticità. All'interno dello stand, infatti, saranno messi a disposizione dei fogli sui quali poter scrivere il proprio messaggio da imbucare nell'apposita urna ideata per raccogliere istanze e sollecitazioni. In linea con il movimento nazionale, Meritocrazia Italia Abruzzo prosegue con passione e dedizione il percorso di vicinanza al proprio territorio e a tutti i cittadini".