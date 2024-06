ll sindaco Di Giuseppantonio: Fossacesia ha scelto la continuità e chi tiene davvero alla nostra città

Gli elettori hanno scelto la continuità, la concretezza, hanno premiato la serietà dei candidati e le loro capacità nel proseguire il percorso di crescita di Fossacesia». E’ il commento a caldo di Enrico Di Giuseppantonio, riconfermato per la terza volta a sindaco di Fossacesia.

«La nostra è stata una campagna elettorale che si è basata su quanto fatto e sui progetti, alcuni già cantierati, che saranno realizzati nella nostra città, e chi ci ha votato lo ha fatto nella consapevolezza di affidare il proprio futuro a chi ha cuore Fossacesia, che lavorerà con passione e dedizione per questa città. Sono felice del risultato ottenuto e orgoglioso di aver svolto insieme alla mia squadra una campagna elettorale nel rispetto delle regole democratiche, dei nostri competitori e senza mai alzare i toni o scivolare nelle polemiche. E questi aspetti hanno contato molto per il nostro successo. Continueremo il percorso per il grande successo di Fossacesia ».