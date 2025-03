L'assessore Tiziana Magnacca in Giappone incontra lo chef di Roccaspinalveti Davide Fabiano

L'assessore d'Abruzzo è impegnata in missione in Giappone con il presidente Gennaro Strever della Camera di Commercio di Chieti-Pescara in occasione dell’apertura domani della Foodex Japan la fiera agroalimentare più grande dell’Asia, con la presenza di numerose aziende abruzzesi.

TOKYO – L'Abruzzo ha il suo ambasciatore gastronomico nel cuore del Giappone: è Davide Fabiano, chef di Roccaspinalveti, che con il suo ristorante "Dai Paesani" ha portato a Tokyo un pezzo autentico della sua terra, trasformandolo in un tempio della tradizione culinaria abruzzese. Non un semplice ristorante, ma una vera e propria dichiarazione d'amore per le radici, dove ogni dettaglio, dai piatti ai gonfaloni, racconta l'identità forte e genuina della regione.

Fabiano, diplomato all'Istituto alberghiero di Villa Santa Maria, ha iniziato la sua carriera a Londra, ma è stato il cuore a portarlo in Giappone: l'amore per una donna nipponica, divenuta sua moglie, lo ha spinto a trasferirsi a Tokyo, dove ha conquistato il prestigioso ruolo di chef presso l'Ambasciata Italiana. Ma il sogno più grande era ancora da realizzare. L'incontro con Giuseppe Sabatino, cuoco abruzzese di Castelguidone, è stato il punto di svolta: insieme hanno aperto "Dai Paesani", un angolo d'Abruzzo a Tokyo, dove la tradizione non è solo un ricordo, ma un'esperienza concreta.

All'ingresso sventolano con fierezza le bandiere italiane e della Regione Abruzzo, mentre all'interno la cultura abruzzese è ovunque: dal Guerriero di Capestrano agli oggetti della transumanza, fino ai piatti in ceramica artigianale di Liberati.

L'assessore alle Attività Produttive, in Giappone per la Foodex Japan – la più grande fiera agroalimentare dell'Asia – ha reso omaggio allo chef. “Con Davide Fabiano, l'Abruzzo ha trovato un ambasciatore tra i fornelli – ha dichiarato –. È un orgoglio vedere la nostra terra rappresentata con tanta passione e autenticità in un luogo così lontano”. E la cucina? Un tripudio di sapori veri e intensi. Sagne appezzate del vastese, timballo alla teramana, maccheroni alla chitarra con sugo di carne, ventricina regina degli antipasti, affettati e formaggi home made. E poi verdure rigorosamente coltivate nell'orto personale dello chef, perché la qualità non ammette compromessi. "Qui non si mangia solo – ha commentato l'assessore Magnacca –. Qui si respira l'Abruzzo, si vive la nostra storia di pastori e contadini, si assapora la caparbietà gentile della nostra gente". E così, nel cuore di Tokyo, "Dai Paesani" non è solo un ristorante: è una dichiarazione di identità. Un angolo d'Abruzzo che profuma di casa.