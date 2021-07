Infrastrutture Abruzzo, D’Eramo (Lega): Grazie a nostro impegno parere favorevole per SS16 Adriatica Vasto – San Salvo e Pedemontana Abruzzo-Marche

L'ok arriva dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente.

“Realizzazione della SS16 Adriatica Vasto – San Salvo e Pedemontana Abruzzo-Marche. Sono le opere che riguardano l’Abruzzo, inserite nel parere votato in modo favorevole dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente sullo schema del Dpcm sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera." Lo comunica il deputato e coordinatore regionale Abruzzo della Lega Luigi D'Eramo che prosegure "Ora il governo dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle commissioni, che conferma l’importanza strategica di queste opere per il territorio”. Inoltre, - si legge in una nota- sempre per l'Abruzzo, arrivano altre notizie positive che vengono comunicate sempre dalla Lega. “Realizzazione delle opere di sicurezza stradale e ammodernamento della SS260 Picente, L’Aquila – Amatrice, V lotto. Sono le opere che riguardano Abruzzo e Lazio, inserite nel parere votato in modo favorevole dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente sullo schema del Dpcm sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Ora il governo dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle commissioni, che conferma l’importanza strategica di queste opere per il territorio”. Lo dichiarano in una nota il deputato della Lega Luigi D’Eramo e il senatore Gianfranco Rufa.L’Aquila – Amatrice, V lotto Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Luigi D’Eramo.