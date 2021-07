Giorgia Meloni a Pescara per presentare il suo libro "Io sono Giorgia"

La leader di Fratelli d'Italia è stata accolta, nella sua visita istituzionale nella sede del Consiglio Regionale a Pescara, dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ed altri rappresentanti del governo regionale.

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi a Pescara per presentare il suo nuovo libro “Io sono Giorgia”. Prima della presentazione, al “Pala Becci – Porto turistico”, ha fatto visita nella sede della Regione Abruzzo, in piazza Unione, dove ha ricevuto in dono il braccialetto “I love Abruzzo” del maestro orafo Giuliano Montaldi.

Ad accoglierla il presidente della Regione, Marco Marsilio, anche lui di Fratelli d’Italia, come l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il consigliere regionale Guerino Testa.

Poi si è diretta al Pala Becci dove era attesa da una grande folla di persone alla quale ha parlato del suo libro. “Io sono Giorgia – ha detto – è semplicemente la storia di una donna che ama infinitamente il suo Paese, tanto da definirmi una patriota e sono molto legata ai miei valori e ai miei ideali.”

Incalzata sui temi caldi del paese ed in particolare sul Pnrr così la Meloni “Dall’Ue arrivano pochi fondi in tempi troppo lunghi, arrivano sempre con delle condizionalità che sono troppo elevate e arrivano anche con un tema legato alle cosiddette risorse proprie con cui l’Unione europea dovrebbe garantire questi soldi, che rischiano di essere prese dalle stesse aziende che quelle risorse dovrebbero salvare. Io non sono ottimista come i cosiddetti europeisti anche se mi considero un’europeista anche io, semplicemente credo in una Europa diversa”. “Qualche passo in avanti è stato fatto, ma siamo sicuramente molto indietro rispetto all’idea di un’Europa che abbiamo noi, cioè che sia finalmente un gigante politico e un nano burocratico.

Sul lavoro svolto da Marsilio in Abruzzo così la Meloni:“Marco sta facendo un ottimo lavoro, ha gestito come meglio non poteva l’emergenza sanitaria e nel contempo ha ottenuto importanti risultati specie nel settore delle infrastrutture”.