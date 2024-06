Europee, D’Eramo: In Abruzzo Lega cresce. Grazie a Salvini, suo impegno ci ha spinto a dare il massimo

"Il risultato ottenuto dalla Lega in Abruzzo premia il lavoro del partito e dei nostri amministratori sul territorio, con una percentuale di consensi in aumento rispetto al dato delle elezioni regionali dello scorso marzo".

Il risultato ottenuto dalla Lega in Abruzzo premia il lavoro del partito e dei nostri amministratori sul territorio, con una percentuale di consensi in aumento rispetto al dato delle elezioni regionali dello scorso marzo. Vera sorpresa di queste Europee è stata Laura Cucchiarella, che ha corso insieme al senatore Roberto Marti, che è stato fra i candidati più votati della circoscrizione Sud, anche in Abruzzo. Ringrazio ancora una volta il segretario federale Matteo Salvini per l’enorme lavoro portato avanti anche in quest’ultima campagna elettorale. Come sempre Salvini ha dato il massimo e con la sua forza ha spinto tutti noi a fare lo stesso”. Lo dichiara in una nota il segretario della Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo.