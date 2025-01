Elezioni Sulmona, D’Incecco (Lega Abruzzo): Tirabassi scelta migliore per guidare e rilanciare la città

Il coordinatore regionale della Lega Abruzzo. Vincenzo D’Incecco, “Siamo sicuri che, con l’avvocato Tirabassi alla guida, Sulmona potrà contare su un'amministrazione capace, determinata e vicina ai cittadini.“

“La Lega Abruzzo esprime il proprio sostegno convinto e incondizionato alla candidatura di Luca Tirabassi a sindaco di Sulmona. La scelta di Tirabassi, stimato avvocato e figura di grande autorevolezza, rappresenta la migliore opportunità per guidare la città verso un futuro di crescita e sviluppo."

"Riconosciamo in lui le doti di leadership, competenza e passione necessarie per affrontare le sfide che la comunità si trova davanti. Per questo, il nostro impegno sarà volto esclusivamente al bene della città, contribuendo alla costruzione di un programma condiviso con la coalizione, capace di rilanciare Sulmona e valorizzarne le straordinarie potenzialità”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo. “Siamo sicuri - sottolinea - che, con l’avvocato Tirabassi alla guida, Sulmona potrà contare su un'amministrazione capace, determinata e vicina ai cittadini. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per questa sfida importante, nella certezza che saprà distinguersi per serietà e dedizione al servizio della comunità”.

Foto, avvocato Luca Tirabassi