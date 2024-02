Elezioni regionali Abruzzo, la candidata di Forza Italia Tonia Paolucci inaugura la sede elettorale a Lanciano

Presenti il Senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, l'assessore regionale Walter D'Amario, l'europarlamentare On. Fulvio Martuscello, capogruppo a Bruxelles di Forza Italia e Antonella Ballone, imprenditrice teramana entrambi candidati per il rinnovo del parlamento Europeo.

"Noi crediamo nei rapporti umani ed essere al fianco di Tonia Paolucci è bellissimo, ho desiderato tanto che la sua esperienza politica, a lungo civica, potesse convergere in forza Italia visto che i suoi valori i suoi ideali erano non simili ma identici ai nostri e così il salto da un movimento civico ad un partito aperto e liberale come forza italia è stato semplice. Per me è stata una splendida operazione quella di avere Tonia ed Ermando Bozza in Forza Italia, averla candidata alle elezioni regionali. Tonia è appassionata di politica, vive nella politica ed è parte di essa, è la perfetta interprete di quello che ci vuole per un territorio" Così il Senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza italia in Abruzzo, in apertura dell'incontro politico a Lanciano con amici e sostenitori accorsi al taglio del nastro della sede elettorale di Tonia Paolucci, assessore comunale di Lanciano e candidata per il partito azzurro alle prossime elezioni regionali del 10 Marzo, per sostenere il presidente Marco Marsilio.

"Forza Italia non è una caserma, ma è espressione di libertà da sempre, mai nessuno ti dirà: Tonia questo non si può dire! avrai libertà di espressione, di opinione e sentirti in armonia in un ambiente sano, amichevole, dove fare politica è una cosa bella" "Forza Italia è divenuta il partito del buon senso non solo della moderazione ed è tornata attrattiva come i primi tempi, la gente ha capito che non è con la demagogia e l'odio che si trovano le soluzioni."

Tonia è una donna appassionata di politica, legata a questo territorio in modo incredibile io sono al tuo fianco fino in fondo"

"Forza Italia è un bene rifugio, un partito che raccoglie l'eredità popolare cattolica, che rappresenta agricoltori imprenditori, famiglie e imprese, coloro che non vogliono urlare ma ragionare e risolvere i problemi. Cara Tonia noi ti affidiamo non solo la responsabilità di rappresentare la tua comunità ma questo simbolo di Forza Italia, portalo ovunque nelle case di questa provincia perchè appartieni a un grande partito, che non solo ha una grande storia, ma anche un grande futuro e sono certo che tu saprai interpretarlo" così l'onorevole Fulvio Martuscello deputato al parlamento europeo, capogruppo di Forza Italia e Bruxelles e candidato alle prossime elezioni Europee.

presente l'amminitratore delegato di Fira stefano Cianciotta.