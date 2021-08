Elezioni Lanciano, Filippo Paolini scende in campo sostenuto da tre liste civiche

L’avvocato, già sindaco dal 2001 al 2011, torna a mettersi a disposizione della sua città per costruire la Lanciano 2026

Era nell’aria da tempo ma non era una notizia scontata quella che l’avvocato Filippo Paolini scendesse in campo nuovamente in Politica a correre nelle prossime elezioni amministrative di Ottobre. Dopo un lungo periodo di incontri e di dialogo e sostenuto da chi da sempre crede in lui ed ha condiviso con lui un lungo percorso politico e amministrativo, Paolini rompe ogni indugio e si presenta alla sua città per candidarsi a sindaco. Al suo fianco tre liste civiche. Prima firmataria del documento, che sugella il sostegno alla candidatura di Paolini, è la professoressa Graziella Di Campli, già assessore nella sua giunta e paladina di questo progetto, che ripropone la sua storica e vincente Lista Lanciano che Verrà, a seguire un noto professionista, l'avvocato Alessandro Di Martino e un altro membro del sodalizio, il geometra Donato Torosantucci, della lista Nuova Lanciano ed infine Alleanza con Paolini, guidata dal Dottor Angelo Palmieri, già assessore, che non ha mai negato la stima che lo lega al suo ex sindaco ed anche lui da tempo auspicava la sua discesa in campo.

"In vista delle prossime Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, i sottoelencati Movimenti Civici della nostra città ritengono che l’Avv. Filippo Paolini sia la persona più adatta a svolgere il ruolo di candidato Sindaco per la sua indiscussa esperienza politico-amministrativa necessaria in un momento storico di grande difficoltà sociale ed economica non solo della nostra Lanciano. - si legge nel documento - Abbiamo interpellato in tal senso l’Avv. Filippo Paolini - continua la nota - il quale ci ha dichiarato : “Sono onorato e grato nei confronti di tutti quelli che desiderano condividere con la mia persona questo nuovo percorso politico conscio delle difficoltà che ci aspettano ma con le idee molto chiare su ciò di cui ha bisogno la nostra Città ed in conseguenza le azioni da intraprendere per il benessere dei nostri concittadini. L’entusiasmo, l’esperienza e la capacità amministrativa non mancano in nessuna delle componenti con le quali vogliamo iniziare questo nuovo percorso che ritengo di condividere con l’auspicio che la maggioranza dei nostri concittadini ci dia la necessaria fiducia per realizzare i nostri programmi. Auspico infine la più ampia convergenza sul nostro progetto anche di altri gruppi impegnati in questa tornata elettorale augurandomi che prevalga il buon senso sui personalismi e che tutti insieme si dimostri ai nostri concittadini che concretamente abbiamo a mente solo l’interesse del nostro territorio”.

È evidente l'assenza della firma di Tonia Paolucci di Libertà in Azione, la quale non gradirebbe l’ingresso di figure appartenenti alla politica, una presa di posizione diventata più aspra con l’annuncio di Paolo Bomba di Fratelli d’Italia di voler sostenere Filippo Paolini. E a proposito di Bomba, anch'egli già assessore nell'epoca della Giunta Paolini, l'ex sindaco nella nota inviata oggi sottolinea che "alla luce del contenuto del comunicato del 30 luglio scorso, a firma di Paolo Bomba, con lui condiviso dal Direttivo di Fratelli d'Italia, personalmente ribadisco l'importanza del nostro Progetto Civico, auspicando la più ampia convergenza di tutti quei gruppi che intendono partecipare alle prossime elezioni comunali di Lanciano".

“Paolini nell’ultima intervista a noi rilasciata aveva sottolineato che era pronto a dare la sua disponibilità per un confronto concreto nell’interesse della città. “Amministrare la città dove sei nato e dove hai scelto di vivere e lavorare è entusiasmante” aveva sottolineato, dicendosi pronto a mettersi al servizio dei cittadini ancora una volta e rimarcando che la politica è servizio”. Oggi questo pensiero diventa realtà, l'avvocato Paolini dice si alle liste che hanno continuato e che hanno scelto di credere in lui e da oggi prende il via la campagna elettorale di questo progetto politico la lui guidato.

Con l’avanzata Paolini cosa accadrà ora nella coalizione di centrodestra dove continua ad essere ancora in sospeso la posizione di Fratelli d’Italia e dove la Lega prosegue con determinazione ad avanzare il nome del suo candidato Danilo Ranieri? E soprattutto Tonia Paolucci, che si era imposta nel non volere l'ingresso dei partiti nel progetto di Paolini, potrebbe invece unirsi a loro e quindi alla Lega? Intanto sembra che l'ultima riunione del centrodestra sia stata nuovamente improduttiva e che la confusione regni sovrana.