Elezioni comunali, a Lanciano domani la visita del sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso

L'esponente della Lega al Governo sarà in Abruzzo da domattina, per un tour elettorale. Prima tappa Vasto e poi Lanciano e Francavilla al Mare.

Tour elettorale in Abruzzo domani, giovedì 23 settembre, del Sottosegretario all'Istruzione, On. Rossano Sasso. Alle 12 l'esponente di Governo sarà a Vasto, nella sede elettorale della Lega in piazza De Gasperi, per incontrare i candidati della lista ed il candidato sindaco della coalizione Guido Giangiacomo.

Alle 15.30 raggiungerà Lanciano dove nella sede elettorale della Lega, in Corso Trento e Trieste 100, sarà accolto dai candidati della lista del partito di Salvini che sostengono Filippo Paolini, candidato unitario del centrodestra. Alle 17.30 l'onorevole Sasso è atteso a Francavilla al Mare, nella sede elettorale della Lega in via Pola, da candidati alle elezioni e simpatizzanti. Qui il partito sostiene il candidato sindaco del centrodestra Roberto Angelucci.