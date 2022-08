Elezioni: Castaldi M5S: grande partecipazione in Abruzzo alle Parlamentarie

Il Coordinatore regionale d'Abruzzo: Stiamo costruendo un Movimento organizzato con diramazioni territoriali

"Mi ritengo particolarmente soddisfatto per la grande partecipazione al voto delle parlamentarie in Abruzzo e ci tengo a ringraziare i tanti attivisti che ci hanno aiutato a compilare i moduli". Lo ha detto Gianluca Castaldi, coordinatore regionale M5s per l'Abruzzo sottolineando, con orgoglio, che il Movimento ha presentato le liste con largo anticipo. "Un particolare grazie va ai nostri candidati nei collegi uninominali, in primis a Carmela Grippa per la totale disponibilità alla causa che ha dato tutta sé stessa per il territorio chietino e continua a farlo - ha aggiunto il parlamentare teatino - Ringrazio Attilio d'Andrea che sta svolgendo un lavoro enorme al comune di Sulmona, in provincia dell'Aquila, come assessore alla Transizione e al Pnrr. Ringrazio il giovane Daniele Caruso per il grande lavoro d'inserimento di brillanti e giovani menti a disposizione del MoVimento e Isidoro Malandra, avvocato dalle enormi competenze e spiccata sensibilità ai temi ambientali tanto cari al MoVimento. Stiamo costruendo un MoVimento organizzato con diramazioni territoriali, quello che ci mancava. Ora siamo tutti al lavoro per supportare al massimo i nostri candidati, per dare forza al nostro programma che invito tutti a leggere", ha concluso il coordinatore regionale.