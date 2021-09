Elezioni amministrative, il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Lanciano

Il Segretario Federale della Lega sarà in città per sostenere Filippo Paolini, il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di ottobre

Il segretario Federale della Lega Matteo Salvini torna in Abruzzo. Dopo la tappa pescarese del 5 Luglio scorso per promuovere il referendum sulla Giustizia, oggi sarà a Lanciano (Ch) per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Filippo Paolini e per incontrare i cittadini e i simpatizzanti del partito che saranno chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre prossimi. Sarà l'occasione anche per confrontarsi con gli esponenti regionali e locali del partito, con gli amministratori del territorio che raggiungeranno la città frentana, unica tappa in Abruzzo, per ascoltare ed applaudire il loro leader.

L'on Salvini giungerà a Lanciano da Isernia e l'arrivo nella città frentana è previsto alle 15 dinanzi alla sede elettorale del partito, in corso Trento e Trieste.

Salvini subito dopo raggiungerà San Benedetto del Tronto per incontrare, alle 18, gli operatori portuali ed alle 18.40 parteciperà alla presentazione della lista della Lega alle prossime elezioni nella città marchigiana.