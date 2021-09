Elezioni amministrative, il 27 settembre il Viceministro Bellanova a Sulmona Lanciano e Vasto

L'esponente di Italia Viva nel Governo parteciperà in veste istituzionale ad un sopralluogo sulla Fondo Valle Sangro, presso il Cantiere Anas alla stazione di Gamberale, per fare il punto sui lavori e ad un incontro-confronto con i sindaci della Val di Sangro dell'Abruzzo e del Molise sul Recovery plan.

Lunedì 27 settembre la Viceministro alle infrastrutture e trasporti Teresa Bellanova sarà in Abruzzo, accompagnata dal Deputato Camillo D'Alessandro, tra impegni istituzionali ed elettorali.

L'esponente del Governo sarà alle ore 10 al Porto di Vasto, con il Sindaco Francesco Menna e per un incontro con gli operatori portuali e della marineria. Seguirà un incontro con la stampa. Italia Viva come è noto sostiene la candidatura a sindaco di Menna. Alle ore 12.30 la Bellanova parteciperà ad un sopralluogo sulla Fondo Valle Sangro, nel Cantiere Anas alla stazione di Gamberale, per fare il punto sui lavori. Seguirà un incontro-confronto, presso Hotel Villa Danilo, con i sindaci della Val di Sangro dell'Abruzzo e del Molise sul tema: Recovery plan, Fondovalle viaria e Fondo Valle ferroviaria.

Ore 16 la Viceministro sarà a Lanciano per un' iniziativa elettorale a sostegno del candidato Sindaco del Centrosinista Leo Marongiu sul tema " Lanciano " Città-cerniera": quali infrastrutture per il futuro del Territorio"

Ore 18:30 appuntamento a Sulmona per partecipare ad un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato Sindaco Gianfranco Di Piero.

" La presenza della Viceministra Bellanova assume una importanza fondamentale nel tempo del Recovery plan. Ci confronteremo con sindaci ed operatori per lavorare insieme nel tempo delle opportunità e della ripartenza del Paese" Dichiara il deputato Camillo D'Alessandro.

"Per quanto riguarda gli impegni elettorali come Italia Viva - spiega - abbiamo dato vita a liste civiche, anche con il nostro simbolo, ovunque a sostegno dei candidati del centrosinistra (Vasto, Francavilla, Lanciano, Sulmona) al contrario dei 5Stelle. Salvo a Sulmona, in tutti gli altri comuni i 5Stelle presentano propri candidati che saranno sostenuti da Conte in prima persona. Noi difendiamo i candidati del PD e del centrosinistra. l 5 Stelle senza speranza alcuna di vincere in nessun Comune, rischiano di regalare le amministrazioni a Lega e Fratelli d'Italia."

"Mi pare chiaro - accusa D'Alessandro - che la presenza di Conte in Abruzzo è la massima rappresentazione del fallimento dell'alleanza PD-5Stelle che addirittura vorrebbero prefigurare in chiave regionale, tranne essere divisi in tutti i comuni nella stessa regione che si vorrebbe governare insieme. Queste elezioni potevano essere l'occasione per iniziare ad insediare il campo largo, dal PD ai 5Stelle, ai riformisti, ma così non è stato".