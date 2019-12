Dino Pepe:"Nessun disimpegno fondi agricoltura"

22/12/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

"Per oltre sei mesi il centrodestra regionale ha strillato ai quattro venti del probabile disimpegno dei fondi europei dell'agricoltura per colpa della precedente Amministrazione di centrosinistra, oggi invece abbiamo saputo da informazioni assunte che l'Abruzzo non dovrà rimandare indietro nessun euro del fondo europeo PSR 2014/20, questo grazie allo scrupoloso ed attento lavoro messo in campo dal sottoscritto, che è stato Assessore al ramo in quegli anni, e dagli uffici regionali competenti" sottolinea il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe.