Consiglio regionale d'Abruzzo oggi la Proclamazione degli eletti

La Corte d'Appello ha chiuso ieri i verbali dopo attente verifiche.

Avverrà oggi la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio regionale dell'Abruzzo composto dai candidati scelti dall'elettorato abruzzese lo scorso 10 marzo. La commissione elettorale centrale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha chiuso ieri i verbali a seguito di un complesso lavoro di verifica, che sembra sia stato alimentato dalla segnalazione di problemi o errori da parte di diversi candidati.

La verifica è stata effettuata in precedenza dalle quattro commissioni elettorali circoscrizionali presso i tribunali abruzzesi. La proclamazione ci sarà oggi con la trasmissione ufficiale ai competenti uffici del Consiglio regionale.

Sono 29 i consiglieri eletti, 17 per la Maggioranza, 12 per l’opposizione, oltre al Presidente rieletto Marco Marsilio e a Luciano D’Amico candidato alla presidenza del Patto per l'Abruzzo sconfitto dal voto alle urne.