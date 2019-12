Comune Vasto, approvata risoluzione FdI per chiedere fondi per impianti sportivi

Il documento, impegna il Sindaco a richiedere alla Regione Abruzzo l’inserimento in bilancio di fondi destinati in particolare alla realizzazione di una pista di atletica e per la manutenzione degli impianti sportivi esistenti.

L’importanza dell’impiantistica sportiva per la formazione e la preparazione di atleti, e la conseguente richiesta all’Amministrazione comunale di Vasto di dotarsi di una pista di atletica e di migliorare gli impianti sportivi esistenti, sono al centro di una risoluzione approvata in sede di ultimo Consiglio comunale, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e sottoscritta da tutti i Gruppi consiliari dell’Assise civica vastese.Il documento, votato all’unanimità, impegna il Sindaco a richiedere alla Regione Abruzzo l’inserimento in bilancio di fondi destinati all’impiantistica sportiva a Vasto, ed in particolare per la realizzazione di una pista di atletica e per la manutenzione degli impianti sportivi esistenti.

“Il convegno organizzato dalla Pro Loco a novembre scorso con ospiti, tra gli altri, gli atleti Sara Simeoni, Miriam Di Iorio e Giovanni De Benedictis, alla presenza anche dell’Assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, - dicono i consiglieri Francesco Prospero e Vincenzo Suriani - ha evidenziato in maniera puntuale l’importanza dell’atletica leggera ma soprattutto la necessità di avere strutture adeguate, facilmente accessibili e raggiungibili dai ragazzi, al fine di far esprimere le loro potenzialità, senza che vi sia un esborso economico per le loro famiglie, - continuano i due consiglieri di Fdl - per questo abbiamo deciso , anche in considerazione dell’imminente approvazione del bilancio della Regione Abruzzo, di presentare una risoluzione, da trasmettere poi in Regione, per chiedere che vengano destinati fondi per l’impiantistica sportiva di Vasto. Lo sport - hanno concluso - riveste importante carattere sociale, per questo riteniamo ci si debba investire”.