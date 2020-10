Comune di Chieti, i percettori di reddito di cittadinanza saranno impiegati in ambito sociale

Il sindaco Ferrara: Una possibilità che questa Amministrazione vuole incrementare e mettere a regime subito perché il Comune, specie in questo momento, ha bisogno di forze.

I percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati dall’Amministrazione comunale per progetti in ambito sociale. Questa la decisione emersa a fronte di una ricognizione stimolata dal sindaco Diego Ferrara, dagli assessori alle Politiche Sociali e alla Sanità Mara Maretti e Giancarlo Cascini e dalla struttura responsabile della misura e dei Progetti Utili alla Comunità, canale attraverso cui prende corpo. Come funziona. Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, previsti dal Reddito di Cittadinanza (RdC), i beneficiari di tale sostegno economico sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 e per un periodo che viene definito da singoli progetti personalizzati, attuati dai Case manager del Comune di Chieti e/o del Centro per l’Impiego. I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

• per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;

• per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Il Comune di Chieti (in collaborazione con realtà territoriali operanti nel III settore) ha predisposto ed approvato n. 10 PUC (come si evince dalla determinazione n°1011 dello scorso 6 ottobre 2020) con l’obiettivo di coinvolgere i beneficiari in attività correlate ad alcuni dei bisogni identificati all’interno del territorio.

Attualmente i case Manager designati stanno effettuando le procedure che abbinano i singoli utenti ai PUC che più rispecchiano le loro capacità. Per questa prima fase saranno impegnati all’incirca 300 utenti che inizieranno le loro attività già dai prossimi giorni, in maniera scaglionata e nel pieno rispetto delle norme nazionali in materia di Covid. I progetti attualmente in vigore sono stati pensati per avere una durata annuale, in modo da consentire un ricambio di personale costante per dare la possibilità a più beneficiari di assolvere al loro dovere. “Si tratta di una possibilità che questa Amministrazione vuole incrementare e mettere a regime subito – avverte il sindaco Diego Ferrara – perché il Comune, specie in questo momento, ha vitale bisogno di forze. Un po’ di respiro arriverà dalle 12 assunzioni che verranno fatte entro fine anno. Sono convinto che serva anche a motivare i percettori del reddito di cittadinanza, nato proprio per sostenere persone in stato di difficoltà perché senza un lavoro e a dare un segnale concreto di utilità di questa misura. Il fine ultimo (come previsto dalle linee guida ministeriali) è quello di dare la possibilità a tutti i beneficiari di reddito di Cittadinanza di poter dare il loro contributo partecipando ai PUC. Il flusso di lavoro continuerà senza sosta e vedrà attive tutte le parti coinvolte al fine di: continuare a progettare nuovi Progetti Utili alla Collettività sulla base delle esigenze della comunità; continuare l’abbinamento dei beneficiari ai PUC attivi, per consentire agli stessi di assolvere al loro compito in cambio del sostegno che stanno ricevendo; procedere al monitoraggio delle attività avviate, alla verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti; fare in modo che la macchina organizzativa che è stata avviata, abbia sempre nuova linfa e diventi un ingranaggio funzionale della Comunità”.